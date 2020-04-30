Аделине Сотниковой написали, что она зря накачала губы. Олимпийская чемпионка ответила

Первая российская олимпийская чемпионка в женском одиночном катании фигуристка Аделина Сотникова выложила в «Инстаграм» свежую фотографию. Подписчики обратили внимание, как изменились губы спортсменки.
«Зря губки накачала!» — написал один из подписчиков в комментариях к соответствующему посту.
«Подведите карандашом для губ за контуром, и у вас такие губы будут. И цвет помады», — ответила Сотникова.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.
Не так давно Сотникова после сложной операции на позвоночнике объявила о завершении спортивной карьеры. Она двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров (2011), четырёхкратная чемпионка России. В последний раз выступала на официальных соревнованиях в сезоне-2015/2016.
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