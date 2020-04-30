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Аделине Сотниковой написали, что она зря накачала губы. Олимпийская чемпионка ответила

Аделине Сотниковой написали, что она зря накачала
Аделине Сотниковой написали, что она зря накачала губы. Олимпийская чемпионка ответила
Фигурное катание 0

Первая российская олимпийская чемпионка в женском одиночном катании фигуристка Аделина Сотникова выложила в «Инстаграм» свежую фотографию. Подписчики обратили внимание, как изменились губы спортсменки.

«Зря губки накачала!» — написал один из подписчиков в комментариях к соответствующему посту.
«Подведите карандашом для губ за контуром, и у вас такие губы будут. И цвет помады», — ответила Сотникова.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.

Не так давно Сотникова после сложной операции на позвоночнике объявила о завершении спортивной карьеры. Она двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров (2011), четырёхкратная чемпионка России. В последний раз выступала на официальных соревнованиях в сезоне-2015/2016.

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