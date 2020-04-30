«Заберите её в Россию». Евгению Медведеву обвинили в нарушении карантина в Японии

Российская фигуристка Евгения Медведева, в апреле прибывшая в Японию, не избежала критики. Один из пользователей «Твиттера», тегнувший в своём обращении посольство России в Японии, отметил, что спортсменка прибыла в город Хатинохэ для тренировок, после чего местный каток закрыли для свободного посещения.
«Представительница вашей страны Евгения Медведева попала в Японию ещё до запрета въезда. Она прибыла сюда ради участия в шоу Prism on Ice (Sailor Moon). Можно было предположить, что шоу будет отменено.
В месте её базирования возникли жизненные неудобства. Она прибыла в Хатинохэ, где была замечена за шопингом в супермаркете. Как можно позволить себе снимать каток и идти тренироваться в чужой стране? Все японцы разозлены её действиями. Заберите её обратно в Россию», — написал пользователь etsuko666 в своём «твиттере».
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