Слуцкая показала «древнее» фото. На нём есть юные Ягудин и Плющенко
Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы по фигурному катанию Ирина Слуцкая показала в «Инстаграме» старую фотографию. По её словам, снимок сделан в конце 90-х.
«Смотрите, какую древнюю фотографию я нашла! Такие юные и весёлые перед одним из туров по Европе в конце 90-х! Сможете угадать всех? Первому, кто правильно перечислит все имена, я отправлю видеопривет!» — подписала она фотографию.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Слуцкой.
Сама Слуцкая стоит пятая справа. В центре стоит двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, четвёртый слева — олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин.
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