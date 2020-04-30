Погорилая: пока не превратилась в колобка

Российская фигуристка Анна Погорилая выложила в «Инстаграме» несколько фотографий с прогулки на свежем воздухе в солнечную погоду. Анна выразила удовлетворение тем, что пока, несмотря на преимущественное нахождение дома, она не потеряла форму и не набрала вес.



«Лёгкой походкой, кайфуем от погоды. Карантин не заставляет скучать! Пока не превратилась в колобка», — написала Погорилая.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Погорилой.

22-летняя Погорилая — бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года, серебряный (2017) и двукратный бронзовый призёр чемпионатов Европы 2015 и 2016 годов, бронзовый призёр финала Гран-при сезона-2016/2017, мастер спорта России международного класса.