Погорилая: пока не превратилась в колобка
Российская фигуристка Анна Погорилая выложила в «Инстаграме» несколько фотографий с прогулки на свежем воздухе в солнечную погоду. Анна выразила удовлетворение тем, что пока, несмотря на преимущественное нахождение дома, она не потеряла форму и не набрала вес.
«Лёгкой походкой, кайфуем от погоды. Карантин не заставляет скучать! Пока не превратилась в колобка», — написала Погорилая.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Погорилой.
22-летняя Погорилая — бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года, серебряный (2017) и двукратный бронзовый призёр чемпионатов Европы 2015 и 2016 годов, бронзовый призёр финала Гран-при сезона-2016/2017, мастер спорта России международного класса.
«Я совершенно не умею вести «инстаграм». Фигуристка Анна Погорилая показала длинные ноги
Читайте также
- 30 апреля 2020
-
15:54
-
13:24
-
12:02
-
11:11
-
10:16
-
10:00
-
00:31
-
00:07
- 29 апреля 2020
-
23:15
-
21:22
-
20:18
-
19:59
-
19:13
-
18:15
-
17:52
-
17:23
-
16:44
-
15:02
-
14:06
-
13:35
-
12:11
-
09:35
- 28 апреля 2020
-
21:23
-
17:37
-
15:39
-
14:45
-
13:55
-
13:40
-
12:57
-
12:40
-
11:46
-
10:18
-
09:40
-
00:52
-
00:25
Партнерский контент