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Туктамышева: если бы сняли ограничения, сразу бы пошла на каток

Туктамышева: если бы сняли ограничения, сразу бы пошла на каток
Фигурное катание 0

Чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала, как проводит время на карантине.

«Мы созваниваемся с нашей группой, тренером и хореографом. Это такая отдушина на карантине, одно из лучших времяпрепровождений. Почти ежедневно работаем в таком формате.

Мы занимаемся в будние дни где-то полтора часа, а в остальные дни каждый выполняет что-то общее для поддержания формы. В условиях квартиры можно много что тренировать. Даже с одним ковриком можно прокачать себя, требуется только желание и информационный портал, который даст упражнения.

Если бы сняли ограничения, сразу бы пошла на каток. Я очень скучаю по такому общению. Наверное, это единственное по чему я действительно скучаю», — сказала Туктамышева в прямом эфире VKLive.

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