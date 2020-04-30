Туктамышева: если бы сняли ограничения, сразу бы пошла на каток

Чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала, как проводит время на карантине.



«Мы созваниваемся с нашей группой, тренером и хореографом. Это такая отдушина на карантине, одно из лучших времяпрепровождений. Почти ежедневно работаем в таком формате.



Мы занимаемся в будние дни где-то полтора часа, а в остальные дни каждый выполняет что-то общее для поддержания формы. В условиях квартиры можно много что тренировать. Даже с одним ковриком можно прокачать себя, требуется только желание и информационный портал, который даст упражнения.



Если бы сняли ограничения, сразу бы пошла на каток. Я очень скучаю по такому общению. Наверное, это единственное по чему я действительно скучаю», — сказала Туктамышева в прямом эфире VKLive.