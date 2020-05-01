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Туктамышева: быть тренером тяжело, не вижу себя в этой роли

Туктамышева: быть тренером тяжело, не вижу себя в этой роли
Фигурное катание 0

Чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева ответила на вопрос о том, чем может заняться после завершения карьеры.

«Когда ездила на комментирование в Европу, мне очень понравилось, я вела ещё влог. Я, возможно, даже поняла, чем я могу заниматься после фигурного катания. По поводу тренерства сомневаюсь, это тяжело. Я не вижу себя в той роли, чтобы отдавать все силы другим людям.

Мы встречались с Ламбьелем в Швейцарии, я пробовала себя в качестве тренера его учеников, а также вместе отрабатывали хореографию. Получилась очень хорошая программа. Посмотрим, сможем ли мы где-нибудь её использовать.

Я думаю, что быть активным в медиа важно. Когда спорт может закончиться, это поможет. Иногда от этого устаю, но всё-таки это мой стиль жизни. Мне это нравится. Некоторые комментарии о себе читаю, но не очень часто. Больше обращаю внимание на новости", — сказала Туктамышева в прямом эфире VKLive.

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