Глава ОКР Поздняков — о фигурном катании: нельзя искусственно ограничивать вид спорта

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков ответил на вопрос, как относится к тому, что некоторые виды спорта очень сильно помолодели и олимпийские чемпионки, которым ещё нет и 18 лет, завершают карьеру.
«Но есть ведь и обратные примеры! Что касается фигурного катания, я как бывший спортсмен, но никак не тренер в этой области, могу лишь отличить, когда это действительно вид спорта, где сложность прыжков сочетается с красотой скольжения, а когда это просто катание. И если юная спортсменка может делать то, что недоступно другим, не имеет особого значения, сколько ей лет – 15-16 или 17-18. Главное, чтобы целостность вида спорта не терялась. Сейчас такая ситуация, завтра может быть другая, появятся технологии, которые позволят и спортсменкам и более старшего возраста делать такие прыжки. Нельзя искусственно ограничивать вид спорта, если нет никаких проблем с физиологической точки зрения, и девочке такие сложные прыжки не противопоказаны. Спорт – остроконкурентный вид деятельности, в котором будут чемпионы и проигравшие. И невозможно всегда оставаться победителем», — сказал Поздняков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
Полное интервью со Станиславом Поздняковым доступно на «Чемпионате».
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