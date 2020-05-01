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«Какая красивая!» Болельщики оценили солнечное фото Елены Ильиных

«Какая красивая!» Болельщики оценили солнечное фото Елены Ильиных
Фигурное катание 0

Олимпийская чемпионка 2014 года в танцах на льду россиянка Елена Ильиных выложила в «Инстаграм» стильную фотографию в осенних тонах, несмотря на то что сейчас весна. Снимок понравился подписчикам спортсменки.

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» Ильиных.

Вот какие комментарии оставили подписчики.

«Какая красивая!».
«Моя ты красота».
«Как всегда, такая прекрасная улыбка, Елена».

Одна из подписчиц процитировала стихотворение, написанное Ольгой Васильевой.

«Заблудилось солнце в волосах,
Ветром их немного растрепало.
Небо отражается в глазах
Драгоценным дымчатым опалом».

Ранее Ильиных и её муж, артист балета Сергей Полунин снялись в красивой фотосессии для итальянского журнала Vogue.

Елена Ильиных и её муж снялись в фотосессии для итальянского Vogue
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