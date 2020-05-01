«Какая красивая!» Болельщики оценили солнечное фото Елены Ильиных

Олимпийская чемпионка 2014 года в танцах на льду россиянка Елена Ильиных выложила в «Инстаграм» стильную фотографию в осенних тонах, несмотря на то что сейчас весна. Снимок понравился подписчикам спортсменки.

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» Ильиных.

Вот какие комментарии оставили подписчики.

«Какая красивая!».

«Моя ты красота».

«Как всегда, такая прекрасная улыбка, Елена».

Одна из подписчиц процитировала стихотворение, написанное Ольгой Васильевой.

«Заблудилось солнце в волосах,

Ветром их немного растрепало.

Небо отражается в глазах

Драгоценным дымчатым опалом».

Ранее Ильиных и её муж, артист балета Сергей Полунин снялись в красивой фотосессии для итальянского журнала Vogue.