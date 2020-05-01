«Какая красивая!» Болельщики оценили солнечное фото Елены Ильиных
Олимпийская чемпионка 2014 года в танцах на льду россиянка Елена Ильиных выложила в «Инстаграм» стильную фотографию в осенних тонах, несмотря на то что сейчас весна. Снимок понравился подписчикам спортсменки.
Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» Ильиных.
Вот какие комментарии оставили подписчики.
«Какая красивая!».
«Моя ты красота».
«Как всегда, такая прекрасная улыбка, Елена».
Одна из подписчиц процитировала стихотворение, написанное Ольгой Васильевой.
«Заблудилось солнце в волосах,
Ветром их немного растрепало.
Небо отражается в глазах
Драгоценным дымчатым опалом».
Ранее Ильиных и её муж, артист балета Сергей Полунин снялись в красивой фотосессии для итальянского журнала Vogue.
Елена Ильиных и её муж снялись в фотосессии для итальянского Vogue
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