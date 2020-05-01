Аделина Сотникова: лёд пока закрыт, пойду пресс покачаю

Первая российская олимпийская чемпионка в женском одиночном катании, фигуристка Аделина Сотникова выложила в «Инстаграм» свежую фотографию, поздравив подписчиков с праздником 1 Мая. Спортсменка отметила, что качает пресс, поскольку полноценно тренироваться всё равно нельзя ввиду карантина.
«Вот и май наступил. Трудитесь, кто как может. Лёд пока закрыт, но я не унываю, пресс пойду покачаю. С 1 Мая всех», — подписала она фото.
Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» спортсменки.
Не так давно 23-летняя Сотникова после сложной операции на позвоночнике объявила о завершении спортивной карьеры. Она двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров (2011), четырёхкратная чемпионка России. В последний раз выступала на официальных соревнованиях в сезоне-2015/2016.
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