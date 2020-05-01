Рудковская — Аршавину: всегда было интересно, почему чужие дети волнуют больше, чем свои

Известный продюсер Яна Рудковская прокомментировала слова бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина, который в беседе с бывшим одноклубником Александром Кержаковым заявил, что сын Рудковской и олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «из под палки» участвует в семейных видеороликах, публикуемых в "Инстаграме".



«Андрей, Андрюшенька, Андрюша — это видео и танцы только для тебя, прости что без Плюща, но зато в милейших пижамках. Мне всегда было интересно, почему чужие дети волнуют больше чем свои, но мне видимо этого не дано понять», — подписала Рудковская видео, на котором танцует с сыном Гном Гномычем.

Ранее Яна рассказала о доходах 7-летнего Александра. По её словам, годовой доход Гном Гномыча составляет 12 миллионов. С его личного счёта оплачиваются няни, охранники и водители.