Рудковская — Аршавину: всегда было интересно, почему чужие дети волнуют больше, чем свои

Известный продюсер Яна Рудковская прокомментировала слова бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина, который в беседе с бывшим одноклубником Александром Кержаковым заявил, что сын Рудковской и олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «из под палки» участвует в семейных видеороликах, публикуемых в "Инстаграме".
«Андрей, Андрюшенька, Андрюша — это видео и танцы только для тебя, прости что без Плюща, но зато в милейших пижамках. Мне всегда было интересно, почему чужие дети волнуют больше чем свои, но мне видимо этого не дано понять», — подписала Рудковская видео, на котором танцует с сыном Гном Гномычем.
Ранее Яна рассказала о доходах 7-летнего Александра. По её словам, годовой доход Гном Гномыча составляет 12 миллионов. С его личного счёта оплачиваются няни, охранники и водители.
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