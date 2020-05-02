Сотникова: планирую детей, это 100 000%. Я их люблю, да и опыт есть

Первая российская олимпийская чемпионка в женском одиночном катании фигуристка Аделина Сотникова, завоевавшая золото в Сочи-2014, ответила на ряд вопросов в «сториз» «Инстаграма».
— Планируешь деток?
— Учитывая, как люблю детей, это 100 000%. Да и опыт есть. С этим чудом провела много времени, и племяшек много в семье.
— Как поддерживаете себя в форме? Какое питание?
— Хочу — ем, хочу — не ем. Определённого питания нет, ем что захочется. На сегодняшний день могу сутки не есть, а могу есть целый день. Учитывая, сколько занимаюсь спортом, можно поесть.
— Ты, как лучик света, всё время на позитиве. В чём залог успеха? Достаточно трудно же.
— А по-другому никак нельзя. Сфера такая, что надо пропускать всё мимо ушей и быть на позитиве. Нервничать из-за чего-то… Зачем? Желаю всем только добра. Бумеранг есть.
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