Сотникова: планирую детей, это 100 000%. Я их люблю, да и опыт есть

Первая российская олимпийская чемпионка в женском одиночном катании фигуристка Аделина Сотникова, завоевавшая золото в Сочи-2014, ответила на ряд вопросов в «сториз» «Инстаграма».



— Планируешь деток?

— Учитывая, как люблю детей, это 100 000%. Да и опыт есть. С этим чудом провела много времени, и племяшек много в семье.



— Как поддерживаете себя в форме? Какое питание?

— Хочу — ем, хочу — не ем. Определённого питания нет, ем что захочется. На сегодняшний день могу сутки не есть, а могу есть целый день. Учитывая, сколько занимаюсь спортом, можно поесть.



— Ты, как лучик света, всё время на позитиве. В чём залог успеха? Достаточно трудно же.

— А по-другому никак нельзя. Сфера такая, что надо пропускать всё мимо ушей и быть на позитиве. Нервничать из-за чего-то… Зачем? Желаю всем только добра. Бумеранг есть.

Аделине Сотниковой написали, что она зря накачала губы. Олимпийская чемпионка ответила