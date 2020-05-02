Щербакова сделала селфи с кошкой Мафией
Российская фигуристка Анна Щербакова опубликовала новую фотографию в «Инстаграме». Спортсменка выложила фото со своей кошкой.
«Всем доброе утро! Сделали с Мафией милые фотки, чтобы вы не думали, что она всегда такая недовольная, как на видео со съёмок. Но на первой виден весь её характер! Поэтому она и будет первая», — написала Щербакова на своей странице в «Инстаграме».
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Щербаковой.
Ранее двукратная чемпионка России по фигурному катанию потренировалась вместе с домашними питомцами. Спортсменка попробовала повторить их движения. Размялась Анна вместе с собакой Бонни, выкрутила многооборотные прыжки — с Мафией, а занялась растяжкой с другой кошкой — Шайни.
«Анна не такая». Итальянский фотограф — о работе с фигуристкой Щербаковой
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