Семенович: Медведева и Загитова очень разные. Женя женственнее, Алина техничнее

Бывшая участница группы «Блестящие» Анна Семенович, которая до карьеры на сцене занималась фигурным катанием и входила в состав сборной России, рассказала об отношении к Евгении Медведевой и Алине Загитовой.
«Мне они обе очень нравятся, искренне. Они очень разные, но каждая хорошая по-своему. Женя — более женственная, Алина, наверное, более техничная. Не хочу кого-то выделять.
Стоит ли Загитовой возвращаться, а Медведевой продолжать? Считаю, если любишь фигурное катание и не видишь себя без этого вида спорта, однозначно надо продолжать. Если человек уже устал и завоевал трофеи и их фигуристке достаточно, то надо идти дальше, в жизнь, кататься в шоу или делать вообще что-то другое. Но не могу судить девочек, говорить им, надо закончить или продолжать. Они сами должны принять решение, хотят ли остаться», — сказала Семенович в интервью «Спорт-экспрессу».
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