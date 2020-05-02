Семенович: Медведева и Загитова очень разные. Женя женственнее, Алина техничнее

Бывшая участница группы «Блестящие» Анна Семенович, которая до карьеры на сцене занималась фигурным катанием и входила в состав сборной России, рассказала об отношении к Евгении Медведевой и Алине Загитовой.



«Мне они обе очень нравятся, искренне. Они очень разные, но каждая хорошая по-своему. Женя — более женственная, Алина, наверное, более техничная. Не хочу кого-то выделять.



Стоит ли Загитовой возвращаться, а Медведевой продолжать? Считаю, если любишь фигурное катание и не видишь себя без этого вида спорта, однозначно надо продолжать. Если человек уже устал и завоевал трофеи и их фигуристке достаточно, то надо идти дальше, в жизнь, кататься в шоу или делать вообще что-то другое. Но не могу судить девочек, говорить им, надо закончить или продолжать. Они сами должны принять решение, хотят ли остаться», — сказала Семенович в интервью «Спорт-экспрессу».

Семенович: Загитова ещё ребёнок. Она может обучиться чему угодно