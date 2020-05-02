Поклонники Медведевой создали петицию в поддержку фигуристки
Поклонники российской фигуристки Евгении Медведевой подготовили петицию на сайте Change.org с требованием прекратить травлю спортсменки. Петиция адресована Министерству спорта РФ.
В начале апреля россиянка прилетела в Японию из Канады для участия в ледовом шоу. В итоге шоу отменили из-за пандемии коронавируса, а россиянка осталась в Японии. Местные любители фигурного катания заподозрили Медведеву в нарушении правил карантина и потребовали, чтобы она покинула Японию.
В петиции фанаты Медведевой подчёркивают, что на территории Японии нет функционирующих катков. Таким образом, россиянка не может нарушить правила карантина. В то же время в Японии нет запрета на выход на улицу. В настоящий момент петицию подписало уже более 300 человек.
«Заберите её в Россию». Евгению Медведеву обвинили в нарушении карантина в Японии
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