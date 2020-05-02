Татьяна Навка поздравила с юбилеем старшую дочь — Александру Жулину

Олимпийская чемпионка Игр 2006 года в танцах на льду, двукратная чемпионка, трёхкратная чемпионка Европы Татьяна Навка поздравила с днём рождения старшую дочь — Александру, отцом которой является первый муж фигуристки, тренер Александр Жулин.
«Моя любимая, моя первая, моя светлая, моя чистая и нежная, моя такая потрясающая девочка! С днём рождения тебя, моя любовь!
Несмотря на все медали, достижения и карьеру, самый большой дар и счастье в жизни женщины — это её ребёнок! Мой Ангел, моя первая, моя любимая, моя доченька Саша! Ровно 20 лет назад ты сделала меня самой счастливой, появившись на свет. Спасибо, Господи, что именно она родилась у меня!
Помню, когда приходила с тренировок, уставшая и обессиленная, ты давала мне силы и смысл идти дальше, добиваться большего! И по сей день ты моё вдохновение, моя совесть, моя сила! Удивляюсь и радуюсь, как в такой юной девушке может быть столько мудрости, справедливости и разума. Ты уже такая взрослая, такая красивая, умная, талантливая, чистая и нежная, моя невероятная гордость!
В этот твой день что может сказать мама юной девушке? Живи с открытым взглядом на этот мир, меняйся, не изменяя себе, верь в себя, обретай своих людей, мечтай, танцуй, смейся, пой и люби! Дай этому миру шанс стать лучше вместе с тобой! Будь счастлива, и пусть в твоей жизни всё сложится, как ты того хочешь! Люблю до бескрайности Вселенной и обратно. Без слов, мы всегда рядом! Всё, что делаю в этой жизни, я делаю для вас, моих детей!» — написала Навка на своей странице в «Инстаграме».
Фотографии можно посмотреть на странице Татьяны Навки в «инстаграме».
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