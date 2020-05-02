Фигуристы Бойкова и Козловский вместе станцевали на самоизоляции

Чемпионы Европы 2020 года в парном катании российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выложили видео совместной тренировки на самоизоляции. Александра и Дмитрий танцуют под ритмичную музыку.
«И мы туда же», — подписал видео Козловский, намекая на то, что все фигуристы во время пандемии коронавируса делятся с подписчиками различными видео танцев и тренировок, участвуют в челленджах.
Видео можно посмотреть на странице Дмитрия Козловского в «Инстаграме».
В сезоне-2019/2020 18-летняя Бойкова и 20-летний Козловский выиграли два этапа Гран-при и чемпионат Европы. После блестящего выступления на первенстве континента в Граце им принадлежит мировой рекорд в короткой программе – 82,34 балла. Александра и Дмитрий были одними из главных фаворитов отменённого из-за коронавируса чемпионата мира 2020 года.
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