Фигуристы Бойкова и Козловский вместе станцевали на самоизоляции

Чемпионы Европы 2020 года в парном катании российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выложили видео совместной тренировки на самоизоляции. Александра и Дмитрий танцуют под ритмичную музыку.

«И мы туда же», — подписал видео Козловский, намекая на то, что все фигуристы во время пандемии коронавируса делятся с подписчиками различными видео танцев и тренировок, участвуют в челленджах.

Видео можно посмотреть на странице Дмитрия Козловского в «Инстаграме».

В сезоне-2019/2020 18-летняя Бойкова и 20-летний Козловский выиграли два этапа Гран-при и чемпионат Европы. После блестящего выступления на первенстве континента в Граце им принадлежит мировой рекорд в короткой программе – 82,34 балла. Александра и Дмитрий были одними из главных фаворитов отменённого из-за коронавируса чемпионата мира 2020 года.