Канадский фигурист Нгуен рассказал об отношениях с Медведевой
Двукратный чемпион Канады по фигурному катанию 21-летний Нам Нгуен рассказал, что с двукратной чемпионкой мира и Европы 20-летней россиянкой Евгенией Медведевой его связывают только дружеские отношения.
Нгуен, побеждавший на национальном чемпионате в 2015 и 2019 годах, ранее тренировался в Торонто в группе Брайана Орсера, подопечной которого с лета 2018 года является Медведева.
«Мы просто друзья с Медведевой. Начали общаться, когда Женя только переехала в Канаду, я просто старался быть другом и помогать ей в каких-то житейских вопросах», — приводит слова Нгуена РИА «Новости» со ссылкой на прямой эфир, состоявшийся в «Инстаграме» двукратного призёра чемпионатов мира среди юниоров Лины Фёдоровой.
Поклонники Медведевой создали петицию, адресованную Министерству спорта РФ
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