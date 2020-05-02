Канадский фигурист Нгуен рассказал об отношениях с Медведевой

Двукратный чемпион Канады по фигурному катанию 21-летний Нам Нгуен рассказал, что с двукратной чемпионкой мира и Европы 20-летней россиянкой Евгенией Медведевой его связывают только дружеские отношения.

Нгуен, побеждавший на национальном чемпионате в 2015 и 2019 годах, ранее тренировался в Торонто в группе Брайана Орсера, подопечной которого с лета 2018 года является Медведева.

«Мы просто друзья с Медведевой. Начали общаться, когда Женя только переехала в Канаду, я просто старался быть другом и помогать ей в каких-то житейских вопросах», — приводит слова Нгуена РИА «Новости» со ссылкой на прямой эфир, состоявшийся в «Инстаграме» двукратного призёра чемпионатов мира среди юниоров Лины Фёдоровой.