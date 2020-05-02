Алексей Ягудин сыграл с дочерьми в стоматологию
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин разыграл с дочерьми, десятилетней Елизаветой и четырёхлетней Мишель, сценку в стоматологии.
«Врач» Ягудин уложил пациента на кушетку, осветил лампой с розовым светом и приступил к лечению. В процессе Алексей использовал дрель со свёрлами различного диаметра, а также керамзит вместо цемента. Алексею помогали дочери-«медсёстры» и даже собака.
«Открыли стоматологию «Ягуда smile bright beach». Болят зубы??? Это к нам! Быстро, качественно, подстроимся под вас, лучшие отечественные материалы… Короче: вставить/вырвать/заделать/выровнять/побелить. Пишите в Директ #стоматология», — написал Ягудин на своей странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
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