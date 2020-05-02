Туктамышева: в домашних условиях невозможно прыгнуть тройные прыжки

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, как проводит время и поддерживает спортивную форму на самоизоляции.
«У меня расписана вся неделя. Есть и тренировки, и интервью, и учёба, так как я заканчиваю университет в этом году. Поэтому у меня не так много времени, чтобы посидеть, поскучать и подумать, как же сложно ничего не делать на карантине.
Я думаю, профессиональный спорт и учёбу возможно совмещать. Просто это не так углублённо, как у других студентов. Но так как я сейчас заперта в своей квартире, то учиться можно и очень даже хорошо получается.
Что касается тренировок, то, к сожалению, тренировать прыжки в домашних условиях невозможно. Даже если мы занимаемся, все мышцы прокачиваем, делаем функционалку, но мы понимаем, что в маленьком пространстве невозможно прыгнуть тройные прыжки. Возможно, больше всего пострадает вестибулярный аппарат. Одинарный прыжок можно исполнить, но он не так много даёт. Находимся мы не в такой плохой форме, но специфические упражнения очень сложно выполнять», — приводит слова Туктамышевой «Матч ТВ».
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