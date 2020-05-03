Фигурист Алиев рассказал о желании записать песню на собственные стихи

Чемпион Европы по фигурному катанию 2020 года Дмитрий Алиев рассказал о своём увлечении стихосложением и желании записать песню на свои стихи.

«Вдохновение есть. Я до сих пор пишу стихи. Пишу под музыку и хочу воплотить свою мечту в реальность — в течение лета попробовать, если всё будет хорошо, наладить общение с каким-нибудь лейблом и выпустить через их платформу свой трек. Сейчас я написал порядка трёх-четырёх полноценных треков. Иногда просто стихи пишу, а иногда под музыку. Мне это нравится. Я начинаю общаться с людьми, которые в этом пространстве уже чего-то добились. Пытаюсь познать эту почву, чтобы грамотно всё сделать в дальнейшем.

Я найду себе минус, бит, или мне напишут его на лейбле, и через него попробую воплотить все свои мысли в реальность и выставить на цифровые площадки», — рассказал Алиев телеканалу «Санкт-Петербург».