Нгуен: трачу на фигурное катание до 4 тысяч долларов в месяц, хотя вхожу в состав сборной

Двукратный чемпион Канады по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров Нам Нгуен рассказал, сколько стоит месяц тренировок.



«Вхожу в состав сборной, но спортсмены, которые не попадают в неё, вынуждены платить за всё. Впрочем, даже те, кто находится в национальной команде, платят за лёд, за услуги тренеров и других специалистов. Я трачу от двух до четырёх тысяч канадских долларов в месяц», — сказал Нгуен в прямом эфире «Инстаграма» Лины Фёдоровой. Лина — двукратная обладательница бронзовых медалей юниорских чемпионатов мира по фигурному катанию в паре с Максимом Мирошкиным.



Тысяча канадских долларов по текущему курсу равняется приблизительно 720 американским долларам, или 52 тысячам рублей.