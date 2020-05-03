Нгуен: трачу на фигурное катание до 4 тысяч долларов в месяц, хотя вхожу в состав сборной
Двукратный чемпион Канады по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров Нам Нгуен рассказал, сколько стоит месяц тренировок.
«Вхожу в состав сборной, но спортсмены, которые не попадают в неё, вынуждены платить за всё. Впрочем, даже те, кто находится в национальной команде, платят за лёд, за услуги тренеров и других специалистов. Я трачу от двух до четырёх тысяч канадских долларов в месяц», — сказал Нгуен в прямом эфире «Инстаграма» Лины Фёдоровой. Лина — двукратная обладательница бронзовых медалей юниорских чемпионатов мира по фигурному катанию в паре с Максимом Мирошкиным.
Тысяча канадских долларов по текущему курсу равняется приблизительно 720 американским долларам, или 52 тысячам рублей.
Читайте также
- 3 мая 2020
-
13:19
-
00:33
- 2 мая 2020
-
23:00
-
21:41
-
21:21
-
19:33
-
19:03
-
18:16
-
18:01
-
16:15
-
15:37
-
15:01
-
13:36
-
12:35
-
10:57
- 1 мая 2020
-
20:58
-
16:37
-
14:30
-
13:52
-
12:19
-
10:17
-
10:15
-
01:26
-
00:34
- 30 апреля 2020
-
23:48
-
15:54
-
13:24
-
12:02
-
11:11
-
10:16
-
10:00
-
00:31
-
00:07
- 29 апреля 2020
-
23:15
-
21:22
Партнерский контент