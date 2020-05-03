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Нгуен: трачу на фигурное катание до 4 тысяч долларов в месяц, хотя вхожу в состав сборной

Нгуен: трачу на фигурное катание до 4 тысяч долларов в месяц, хотя вхожу в состав сборной
Фигурное катание 0

Двукратный чемпион Канады по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров Нам Нгуен рассказал, сколько стоит месяц тренировок.

«Вхожу в состав сборной, но спортсмены, которые не попадают в неё, вынуждены платить за всё. Впрочем, даже те, кто находится в национальной команде, платят за лёд, за услуги тренеров и других специалистов. Я трачу от двух до четырёх тысяч канадских долларов в месяц», — сказал Нгуен в прямом эфире «Инстаграма» Лины Фёдоровой. Лина — двукратная обладательница бронзовых медалей юниорских чемпионатов мира по фигурному катанию в паре с Максимом Мирошкиным.

Тысяча канадских долларов по текущему курсу равняется приблизительно 720 американским долларам, или 52 тысячам рублей.

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