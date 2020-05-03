Елизавета Туктамышева поразмышляла об искусстве в спорте

Чемпионка мира и Европы 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева, которая завершает обучение в университете, поразмышляла о том, должен ли спортсмен разбираться в музыке и искусстве.

«Может ли спортсмен показывать красивые и цепляющие программы, не разбираясь в музыке и искусстве? Такой вопрос мы недавно обсуждали на занятиях.

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Катание — это тоже искусство. Художник рисует на холсте, а фигурист перекладывает свой рисунок на лёд. Можно делать ставку только на технику. Но эмоции, чувствование музыки, проживание своей роли гораздо сильнее и ярче, если спортсмен понимает то, что он делает, а это возможно с хорошим бэкграундом.

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Это совсем не значит, что нужно кататься только под классику. Но разбираться в искусстве, изучать его историю и направления важно ещё и для того, чтобы иметь возможность делать что-то новое и современное.

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Ну, вы поняли, о чём я. Как думаете, дождётесь от Туктамышевой классических номеров?» — написала Туктамышева на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Елизаветы Туктамышевой.