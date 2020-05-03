Алексей Ягудин станцевал в платье на бильярдном столе. Видео

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин вместе со своей младшей дочерью Мишель устроил концерт на бильярдном столе. Сначала Мишель показывает папе композицию на музыку из балета Чайковского «Лебединое озеро». Затем действующие лица меняются местами, и уже Алексей в платье и с розовой ленточкой в руках танцует на бильярдном столе, а Мишель оценивает выступление папы. Кстати, дверь в комнату, где происходит концерт, открывает старшая дочь Ягудина – Елизавета.

«Концерт. Мишель Ягудина&Алексей Ягудин = Большой театр как минимум. Подскажите, мне с розовой ленточкой продолжать работать? Или цвет всё-таки поменять?» — написал Ягудин на своей странице в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть в «инстаграме» Алексея Ягудина.