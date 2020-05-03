Писеев: единичные фанаты требуют выдворить Медведеву из Японии, сторонников у неё больше

Почётный президент Федерации фигурного катания на коньках России Валентин Писеев выразил мнение, что двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева обладает куда большим количеством сторонников, чем тех, кто желает её выдворения из Японии во время пандемии коронавируса.

В начале апреля Медведева прилетела из Канады в Японию, где в июне должна была принять участие в ледовом шоу Prism on Ice. Однако шоу было перенесено на 2021 год, а фигуристка не стала возвращаться в Канаду.

Волна негатива в адрес россиянки была вызвана видео, на котором Медведева танцует среди сакур в парке. Японские фанаты посчитали, что россиянка проявила неуважение к мерам страны по соблюдению карантина из-за коронавируса.

После этого спортсменка закрыла комментарии на своей странице в «Инстаграме», а болельщики Евгении написали петицию с целью остановить травлю фигуристки.

«Какие-то единичные фанаты требуют выдворить Медведеву из Японии. Но у Медведевой куда большее число сторонников. Я в этой ситуации больше верю продюсеру Ари Закаряну, который уверен, что она не тренируется, а оказалась в Японии, потому что хотела выступить в шоу, куда её пригласили. Я понимаю, когда русские начинают подозревать в духе „наверняка она там катается и в период пандемии“, но японцы-то почему так рассуждают?» – приводит слова Писеева РИА «Новости».