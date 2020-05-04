«Получила нож в спину!» Жена Плющенко ответила на слухи о психическом расстройстве сына

Продюсер Яна Рудковская, жена бывшего фигуриста Евгения Плющенко отреагировало на слухи о психическом расстройстве сына Александра. Ранее в издании Starhit появилась новость о том, что у сына Рудковской и Плющенко подозревают психическое расстройство.

«Меньше всего именно от тебя, от Натальи Шкулевой и от твоей семьи, издающих свой желтушный Starhit, я ожидала ножа в спину. И получила. По полной, со ссылкой на анонимных экспертов, рассуждающих о «ненормальности» нашего с Женей Плющенко сына Саши, нашего старательного, спортивного, доброго, дружелюбного и абсолютно здорового Гном-Гномыча. Дно вы, конечно, пробили, журнал « Стар-хит» сегодня. В какой-то степени я понимаю, что это ваша работа, вы это делали не раз, рука набита, ничего святого, хайп и скандал – ваши икона, вера, ради этого вы сдадите, продадите, утопите, оклевещете, оплюёте кого и что угодно. На том и стоите. Вы, безусловно, держите нос по ветру времени. Но святое есть у меня, это — моя семья. И ваши игры нас не интересуют. Мы не собираемся с ними мириться. Теперь отвечать вы будете по самому полному счёту и по закону. Ваши клевета и беспредел должны и будут наказаны», — написала Рудковская в своём «телеграм-канале».

Ранее Плющенко с семьёй собрал подарки для ветеранов.