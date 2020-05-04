«Идеальная фигурка». Подписчики оценили фото фигуристки Синициной

Чемпионка Европы по фигурному катанию Виктория Синицина опубликовала в «Инстаграме» фотографию, которую оценили её подписчики. Спортсменка выложила чёрно-белый снимок, на котором можно оценить её фигуру.

«Моё настроение каждый день», — подписала она фотографию.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Синициной.

Вот какие комментарии оставили подписчики.

«Идеальная фигурка, красавица Вика».

«Потрясающа!».

«Самая лучшая! Ждём тренировок».

«Ореховый сезон начался».

Синицина выступает в танцевальном дуэте с Никитой Кацалаповым. Фигуристы — чемпионы Европы (2020), серебряные призёры чемпионата мира (2019), серебряные призёры финала Гран-при (2018), бронзовые призёры командного чемпионата мира (2019), двукратные чемпионы России.