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«Идеальная фигурка». Подписчики оценили фото фигуристки Синициной

«Идеальная фигурка». Подписчики оценили фото фигур
«Идеальная фигурка». Подписчики оценили фото фигуристки Синициной
Фигурное катание 0

Чемпионка Европы по фигурному катанию Виктория Синицина опубликовала в «Инстаграме» фотографию, которую оценили её подписчики. Спортсменка выложила чёрно-белый снимок, на котором можно оценить её фигуру.

«Моё настроение каждый день», — подписала она фотографию.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Синициной.

Вот какие комментарии оставили подписчики.

«Идеальная фигурка, красавица Вика».
«Потрясающа!».
«Самая лучшая! Ждём тренировок».
«Ореховый сезон начался».

Синицина выступает в танцевальном дуэте с Никитой Кацалаповым. Фигуристы — чемпионы Европы (2020), серебряные призёры чемпионата мира (2019), серебряные призёры финала Гран-при (2018), бронзовые призёры командного чемпионата мира (2019), двукратные чемпионы России.

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