«Идеальная фигурка». Подписчики оценили фото фигуристки Синициной

Чемпионка Европы по фигурному катанию Виктория Синицина опубликовала в «Инстаграме» фотографию, которую оценили её подписчики. Спортсменка выложила чёрно-белый снимок, на котором можно оценить её фигуру.
«Моё настроение каждый день», — подписала она фотографию.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Синициной.
Вот какие комментарии оставили подписчики.
«Идеальная фигурка, красавица Вика».
«Потрясающа!».
«Самая лучшая! Ждём тренировок».
«Ореховый сезон начался».
Синицина выступает в танцевальном дуэте с Никитой Кацалаповым. Фигуристы — чемпионы Европы (2020), серебряные призёры чемпионата мира (2019), серебряные призёры финала Гран-при (2018), бронзовые призёры командного чемпионата мира (2019), двукратные чемпионы России.
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