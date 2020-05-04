Миро: Плющенко соплежуй, жалеет сына, но что он сделает, если у них в семье мужик — жена?

Блогер Лена Миро высказалась на тему скандала, в который оказалась вовлечена семья двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. Ранее в издании Starhit появилась новость о том, что у семилетнего сына Плющенко Александра подозревают психическое расстройство, а жена спортсмена Яна Рудковская резко отреагировала на это.
По словам Миро, она нередко общается с детьми семилетнего возраста, которые ведут себя не так, как Александр.
«Ни тебе истерик, ни стеклянного взгляда из-под бровей. Сидит, уравнения уже решает, а потом играет в теннис с большим удовольствием.
Рудковская одного ребёнка отжала у родной матери. Второго третирует и сажает в чулан, и вот он, бедный мальчишка, вполне вероятно, что просто болен. И лечат его не любовью и заботой, а дисциплиной, которую легко спутать с жестокостью. Отец-соплежуй жалеет ребёнка, но что он сделает, если у них в семье мужик — жена?» — приводит её слова Starhit.
Также посмотрите видео, как Плющенко и Рудковская устроили концерт на кастрюле и метле.
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