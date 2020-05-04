«Давно в этом гнусном котле варюсь». Виктория Боня — о скандале с сыном Плющенко

Российская теле- и радиоведущая Виктория Боня высказалась на тему скандала, в который оказалась вовлечена семья двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. Ранее в издании Starhit появилась новость о том, что у семилетнего сына Плющенко Александра подозревают психическое расстройство, а жена спортсмена Яна Рудковская резко отреагировала на это.
«Яна! Добро пожаловать в клуб! Ведь я уже давно в этом гнусном котле варюсь, где зависть и ненависть проявляется даже на моего ребёнка! Что только не говорили про мою дочь, меня и мою семью!
А в глаза мне улыбались, что противнее всего! Я прекрасно понимаю, что это за чувство. Зато сейчас я знаю, кто есть кто. Это хорошо, когда обличается настоящее отношение. Просто Саша слишком хорош и слишком талантлив, больше нет никаких причин!» — написала Боня в комментариях к соответствующему посту Рудковской в «Инстаграме».
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