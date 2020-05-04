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Алексей Ягудин опубликовал забавное видео с утюгом

Алексей Ягудин опубликовал забавное видео с утюгом
Фигурное катание 0

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин опубликовал на своей странице в "Инстаграме" забавное видео.

«Ура! Понедельник! Начало новой недели! И… снова нерабочей», — написал Ягудин.

Посмотреть видео можно на "Чемпионате".

40-летний Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров. Его супруга — 38-летняя Тотьмянина, которая является олимпийской чемпионкой в парном катании, пятикратная чемпионка Европы (2002−2006), двукратная чемпионка мира (2004, 2005).

Алексей Ягудин станцевал в платье на бильярдном столе. Видео
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