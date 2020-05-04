«Позор и бесчестие!» Плющенко подаст в суд на авторов скандальной статьи о сыне

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко выступил с заявлением по поводу лжи, направленной против его сына Александра. Ранее в издании Starhit появилась новость о том, что у сына Рудковской и Плющенко подозревают психическое расстройство.

«Да, дети знаменитостей особенно беззащитны, они объекты постоянной охоты таких вот стервятников от журналистики. Оказывается, любому из них на расстоянии можно ставить «диагнозы» и пороть несусветную чушь и ересь? Нет, нельзя. И чтобы это стало ещё более очевидным и было пресечено, мы видим единственный путь – справедливый и принципиальный суд России и Страсбурга.

И да, мы не принимаем ваши извинения. Не потому, что мы жестоки, а потому, что мы им не верим. Вы фальшивы и неискренны до мозга костей. Якобы извиняясь, вы до сих пор даже не подумали снять свою лживую публикацию. Она всё также болтается на вашем подмётном ресурсе. Позор и бесчестие!»,— написал Плющенко на своей странице в «инстаграме».

Публикацию можно посмотреть на странице Евгения Плющенко в «Инстаграме».