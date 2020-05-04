Софья Самодурова станцевала под песню Pussycat Dolls

Чемпионка Европы по фигурному катанию 2019 года Софья Самодурова на своей странице в «инстаграме» выложила видео зажигательного танца. 17-летняя спортсменка радуется весеннему солнцу и демонстрирует красивую фигуру в облегающих джинсах и укороченном лонгсливе.

«Развлекаюсь», — подписала Самодурова видео, на котором танцует под песню группы Pussycat Dolls.

Видео можно посмотреть на странице Софьи Самодуровой в «инстаграме».

Одна из подписчиц в комментариях посетовала Самодуровой: «Лучше бы тренировочки провела».

«А вы самостоятельно не можете? Или хотите поглазеть, как другие тренируются?» — тут же вступился за Софью чемпион Европы – 2020 Дмитрий Алиев.

«Девочки Этери Тутберидзе проводят, приятное с полезным, а тут одно кривляние», — продолжила подписчица.

«Они молодцы, не спорю! Но у каждого человека свои правила, что ему выкладывать и показывать! А тренировки можно и без камеры, и зрителей проводить!» — ответил Алиев.

«Я провожу тренировки со своей командой», — подытожила Самодурова.