Софья Самодурова станцевала под песню Pussycat Dolls

Чемпионка Европы по фигурному катанию 2019 года Софья Самодурова на своей странице в «инстаграме» выложила видео зажигательного танца. 17-летняя спортсменка радуется весеннему солнцу и демонстрирует красивую фигуру в облегающих джинсах и укороченном лонгсливе.
«Развлекаюсь», — подписала Самодурова видео, на котором танцует под песню группы Pussycat Dolls.
Видео можно посмотреть на странице Софьи Самодуровой в «инстаграме».
Одна из подписчиц в комментариях посетовала Самодуровой: «Лучше бы тренировочки провела».
«А вы самостоятельно не можете? Или хотите поглазеть, как другие тренируются?» — тут же вступился за Софью чемпион Европы – 2020 Дмитрий Алиев.
«Девочки Этери Тутберидзе проводят, приятное с полезным, а тут одно кривляние», — продолжила подписчица.
«Они молодцы, не спорю! Но у каждого человека свои правила, что ему выкладывать и показывать! А тренировки можно и без камеры, и зрителей проводить!» — ответил Алиев.
«Я провожу тренировки со своей командой», — подытожила Самодурова.
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