Кержаков поддержал Плющенко, решившего подать в суд на авторов статьи о сыне

Экс футболист «Зенита» и сборной России Александр Кержаков, который ныне является главным тренером юношеской национальной команды, поддержал двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
Фигурист выступил с заявлением в отношении лжи, направленной против его сына Александра. Ранее в издании Starhit появилась основанная на слухах новость о том, что у сына продюсера Яны Рудковской и Плющенко якобы подозревают психическое расстройство. Плющенко обещал подать на Starhit как в российский, так и в Страсбургский суд по правам человека.
«Я доведу это дело до конца, наказать виновных лжецов — это уже даже не вопрос принципа, это вопрос жизни. Жизни нашего сына!» — написал Плющенко на своей странице в «Инстаграме».
Бывший футболист поставил под публикацией несколько аплодирующих смайликов, а также значок, означающий, что это топ-событие.
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