Волосожар рассказала, какое правило они с Траньковым нарушили на Играх в Сочи

Российская фигуристка Татьяна Волосожар, выступавшая в парном катании с будущим мужем Максимом Траньковым, рассказала о происшествии на Олимпийских играх в Сочи. В командных соревнованиях во время короткой программы на костюме партнёра оторвалась пуговица, что по правилам карается снижением оценки.
«Мы нарушили одно из правил соревнований. Конечно, это было не специально и может произойти с любым фигуристом. С любым, кто выбрал костюм с пуговицами. Это были командные соревнования, мы исполняли короткую программу с любимым номером «Маскарад». Во время совместного вращения мы услышали, как оторвалась и упала пуговица от костюма Максима.
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Я быстро об этом забыла и погрузилась в прокат. А Максим всё оставшееся время думал о вероятности того, что судьи это заметили и снизят нам балл. Ведь по правилам соревнований детали костюма ни в коем случае не должны покидать фигуриста.
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Ещё страшнее была мысль, что пуговица может помешать нам выступить. Во время поклона Макс бегал глазами по льду и искал злополучную беглянку. Но нам повезло! Никто ничего не заметил, и у Максима получилось найти и аккуратно поднять пуговицу», — написала Волосожар на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть в «инстаграме» Татьяны Волосожар.
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