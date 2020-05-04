Сын Плющенко ответил Аршавину, которому больно на него смотреть

Семилетний Саша Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, ответил на слова бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина, который в беседе с бывшим одноклубником Александром Кержаковым сказал, что мальчик «из-под палки» участвует в семейных видеороликах, публикуемых в «Инстаграме».
«Андрей Сергеевич Аршавин, почему вы говорите про меня гадости. Меня из-под палки никто не заставляет делать. Почему вы говорите, что я должен всегда улыбаться? Это неправильно. Я что вам, дурачок какой-то?
Я с тобой могу сыграть в футбол и сразу тебя обыграю. Потому что ты слабенький. Чтобы тебя обыграть, мне достаточно один подкат сделать. Вот такой подкат сделаю, мяч возьму у тебя и в ворота забью», — говорит Саша в видеоролике, размещённом на его странице в «Инстаграме».
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
«Контролировать телевизоры во всём доме невозможно. Так же, как и высказывания взрослых мужчин-спортсменов относительно чужих детей. Замечу, которые интересуют гораздо больше чем свои. Получаем, что мы все заслужили! Саша увидел сюжет по федеральному каналу, где про него говорят. У нас же теперь везде говорят и даже диагнозы ставят, и попросил записать видео — послание Андрею Сергеевичу Аршавину от его маленького поклонника Саши Плющенко и послать! Посылаем, Андрей Аршавин, так как вас процитировало уже более 100 изданий! Вы же не только спортсмен, но и кумир миллионов мальчишек в мире!» — подписала видео Рудковская.
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