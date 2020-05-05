Екатерина Боброва опубликовала забавные фотографии из семейной жизни

Олимпийская чемпионка в команде фигуристка Екатерина Боброва на своей странице в «Инстаграме» выложила забавные фотографии из семейной жизни со своим мужем Андреем Депутатом. Спортсмены сыграли свадьбу 16 июля 2016 года. В апреле 2019 года у них родился сын Александр.

«В жизни важно встретить такого же сумасшедшего идиота, как ты сам. Мне удалось. Счастья и любви вам, друзья!» — написала Боброва на своей странице в «Инстаграме», добавив хештеги #ДваДебилаЭтоСила #семья #любовь.

Фотографии можно посмотреть на странице Екатерины Бобровой в «Инстаграме».

Боброва выступала в танцах на льду в дуэте с Дмитрием Соловьёвым. Кроме командного золота Игр-2014 в Сочи, в их активе командное серебро Олимпиады-2018, бронза чемпионата мира — 2013 и шесть медалей чемпионата Европы, одна из которых золотая.



Депутат выступал в парном разряде. Завершил карьеру в 2017 году.