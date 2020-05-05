Екатерина Боброва опубликовала забавные фотографии из семейной жизни

Олимпийская чемпионка в команде фигуристка Екатерина Боброва на своей странице в «Инстаграме» выложила забавные фотографии из семейной жизни со своим мужем Андреем Депутатом. Спортсмены сыграли свадьбу 16 июля 2016 года. В апреле 2019 года у них родился сын Александр.
«В жизни важно встретить такого же сумасшедшего идиота, как ты сам. Мне удалось. Счастья и любви вам, друзья!» — написала Боброва на своей странице в «Инстаграме», добавив хештеги #ДваДебилаЭтоСила #семья #любовь.
Фотографии можно посмотреть на странице Екатерины Бобровой в «Инстаграме».
Боброва выступала в танцах на льду в дуэте с Дмитрием Соловьёвым. Кроме командного золота Игр-2014 в Сочи, в их активе командное серебро Олимпиады-2018, бронза чемпионата мира — 2013 и шесть медалей чемпионата Европы, одна из которых золотая.
Депутат выступал в парном разряде. Завершил карьеру в 2017 году.
- 5 мая 2020
-
00:23
-
00:04
- 4 мая 2020
-
21:32
-
20:16
-
19:12
-
18:51
-
17:27
-
16:03
-
14:35
-
14:19
-
13:31
-
12:20
-
11:38
-
09:20
-
02:46
- 3 мая 2020
-
23:51
-
19:54
-
19:39
-
18:00
-
17:00
-
16:41
-
15:13
-
13:19
-
00:33
- 2 мая 2020
-
23:00
-
21:41
-
21:21
-
19:33
-
19:03
-
18:16
-
18:01
-
16:15
-
15:37
-
15:01
-
13:36