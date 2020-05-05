Ягудин осудил СМИ за статью о психическом расстройстве сына Плющенко

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин выразил осуждение журналистам за скандальные материалы о Евгении Медведевой и сыне Евгения Плющенко.
«В нашем замечательном фигурном катании очередные, высосанные из пальца скандалы.⠀
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Сначала я прочитал, что Медведеву просят уехать из Японии болельщики. Наши СМИ скопировали новость из одного (!) твита какой-то хейтерши с 89 подписчиками и сделали из этого целое событие, придумав новость на ровном месте. Из одного твита фанатки с котиком в чепчике.
Самое смешное, что даже в Японии в СМИ на такую ерунду не обращают внимания, и там нет ни единой статьи подобной. Один позитив. Нашим лишь бы негатив в фигурном катании придумать, накрутив новость из ничего. ⠀
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Ну а сегодня доблестные СМИ прошлись ещё и по ребёнку. Не буду комментировать методы воспитания Плющенко и Рудковской, это сугубо их дело, но делать статьи о том, что их ребёнок психически болен, исходя из «анонимных источников» — это уже за гранью. ⠀
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Понимаю, что в такие непростые для всех времена тяжело выдумывать новости на ровном месте, но, может, попробуем хотя бы не травить и не клеветать детей, уважаемые СМИ?» — написал Ягудин на своей странице в «Инстаграме».
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