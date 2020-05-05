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«Принцессу не узнать». Подписчики оценили новое фото Сотниковой в очках

«Принцессу не узнать». Подписчики оценили новое фото Сотниковой в очках
Фигурное катание 0

Первая российская олимпийская чемпионка в женском одиночном катании фигуристка Аделина Сотникова выложила в «Инстаграм» свежую фотографию в очках.

«Узнали бы на улице?» — спросила Сотникова.

«Конечно, Аделиночка, твои красивые глазки просто невозможно не узнать», «Нет, такую принцессу не узнать. Очень воздушная», «Я вообще без коньков не узнал бы», «В этом образе – нет, а образ – огонь», — ответили подпичики Сотниковой в комментариях.

Не так давно Сотникова после сложной операции на позвоночнике объявила о завершении спортивной карьеры. Она двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров (2011), четырёхкратная чемпионка России. В последний раз выступала на официальных соревнованиях в сезоне-2015/2016.

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