Дима Билан отреагировал на скандал с сыном Плющенко и Рудковской

Российский певец Дима Билан высказался на тему скандала, в который оказалась вовлечена семья двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. Ранее в издании Starhit появилась новость о том, что у семилетнего сына Плющенко Александра подозревают психическое расстройство, а жена спортсмена Яна Рудковская резко отреагировала на это.

«Почему некие горе-эксперты решили порассуждать на тему психологического здоровья молодого, но очень талантливого и подающего надежды в спорте пацана?! Вам не кажется всем, что это перегиб невероятный просто! Белыми нитками ваше экспертное мнение сшито, выдумано, сфантазировано! На дистанции ставить какие-то диагнозы — это непрофессионально! Я понимаю ещё хейт в Сети от пустых аккаунтов, но уже и в этой плоскости происходят изменения: тупой хейт наказывать начинают!

Какой целеустремлённый парень Саша и принципиальный, кто бы знал! А я знаю! Я недавно поздравлял своего отца с днём рождения и сказал ему, что он бы мог со мной и построже быть в детстве, чтобы сейчас мне быть сильнее в некоторых моментах!

Поймите же, люди, у каждой семьи свои внутренние законы, и об этом ну просто не спорят! Сконцентрироваться всем нужно на своём счастье, тихом или громком — это уже выбор каждого! Я против того, чтобы детей ставили в такие полухейтерские рамки, тем более всё-таки в уважаемом доселе издательстве! Яна, ты права, за семью биться — святое дело!» — написал Билан в своём «инстаграме».