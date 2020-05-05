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«Какие-то идиоты пишут всякую ерунду!» Жулин — о скандале с сыном Плющенко и Рудковской

«Какие-то идиоты пишут всякую ерунду!» Жулин — о скандале с сыном Плющенко и Рудковской
Фигурное катание 0

Тренер по фигурному катанию, призёр Олимпийских игр Александр Жулин прокомментировал скандал, в который оказалась вовлечена семья двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. Ранее в издании Starhit появилась новость о том, что у семилетнего сына Плющенко Александра подозревают психическое расстройство, а жена спортсмена Яна Рудковская резко отреагировала на это, пригрозив судебным разбирательством.

«Конечно, это ненормально! Какие-то идиоты пишут всякую ерунду! Думаю, этих людей нужно призвать к суду. Может, Евгению с Яной меньше стоит выкладывать всю эту информацию, потому что у людей много зависти», — приводит слова Жулина Sport24.

Ранее на скандал с сыном Плющенко отреагировал популярный российский певец Дима Билан.

Дима Билан отреагировал на скандал с сыном Плющенко и Рудковской
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