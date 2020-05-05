«Какие-то идиоты пишут всякую ерунду!» Жулин — о скандале с сыном Плющенко и Рудковской

Тренер по фигурному катанию, призёр Олимпийских игр Александр Жулин прокомментировал скандал, в который оказалась вовлечена семья двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. Ранее в издании Starhit появилась новость о том, что у семилетнего сына Плющенко Александра подозревают психическое расстройство, а жена спортсмена Яна Рудковская резко отреагировала на это, пригрозив судебным разбирательством.
«Конечно, это ненормально! Какие-то идиоты пишут всякую ерунду! Думаю, этих людей нужно призвать к суду. Может, Евгению с Яной меньше стоит выкладывать всю эту информацию, потому что у людей много зависти», — приводит слова Жулина Sport24.
Ранее на скандал с сыном Плющенко отреагировал популярный российский певец Дима Билан.
- 5 мая 2020
-
13:21
-
10:19
-
09:19
-
07:42
-
00:23
-
00:04
- 4 мая 2020
-
21:32
-
20:16
-
19:12
-
18:51
-
17:27
-
16:03
-
14:35
-
14:19
-
13:31
-
12:20
-
11:38
-
09:20
-
02:46
- 3 мая 2020
-
23:51
-
19:54
-
19:39
-
18:00
-
17:00
-
16:41
-
15:13
-
13:19
-
00:33
- 2 мая 2020
-
23:00
-
21:41
-
21:21
-
19:33
-
19:03
-
18:16
-
18:01