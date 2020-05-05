Алексей Ягудин: сдам подруг в аренду, звоните!

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин опубликовал в «Инстаграме» фото с куклами, в шутку предложив всем желающим арендовать их.
«Сдам подруг в аренду! Звоните/Пишите +7916236....» — подписал он фото, добавив хештеги #девчонкинавечер и #вечеринка.
Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» Ягудина.
В настоящее время 40-летний Ягудин, как и большинство других спортсменов, пребывает на добровольном карантине, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции. Он — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров.
Также посмотрите видео, как Ягудин с дочерьми открыл стоматологический кабинет.
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