Алексей Ягудин: сдам подруг в аренду, звоните!

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин опубликовал в «Инстаграме» фото с куклами, в шутку предложив всем желающим арендовать их.

«Сдам подруг в аренду! Звоните/Пишите +7916236....» — подписал он фото, добавив хештеги #девчонкинавечер и #вечеринка.

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» Ягудина.

В настоящее время 40-летний Ягудин, как и большинство других спортсменов, пребывает на добровольном карантине, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции. Он — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров.

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