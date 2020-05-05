«Вопиющий инцидент, кощунство». Траньков прокомментировал скандал с сыном Плющенко

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков поделился мнением о скандале, в который оказалась вовлечена семья другого двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Ранее в издании Starhit появилась новость о том, что у семилетнего сына Плющенко Александра подозревают психическое расстройство, а жена спортсмена Яна Рудковская резко отреагировала на это, пригрозив судебным разбирательством.
«Как такое может быть нормальным? Даже на телевидении лица детей такого возраста замазывают. А здесь такой навал.
Реакция родителей мне абсолютно понятна. У меня у самого растёт дочь. Конечно, можно было бы промолчать и не делать лишнего пиара газете, но не в этом случае. Это вопиющий инцидент.
Я даже не помню подобного, обычно дети всё-таки являются неприкосновенными, здесь же наблюдается кощунство. Даже если животные за своих детёнышей готовы разорвать, конечно, я понимаю настроение Жени с Яной», — сказал Траньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 5 мая 2020
-
15:02
-
14:47
-
13:21
-
10:19
-
09:19
-
07:42
-
00:23
-
00:04
- 4 мая 2020
-
21:32
-
20:16
-
19:12
-
18:51
-
17:27
-
16:03
-
14:35
-
14:19
-
13:31
-
12:20
-
11:38
-
09:20
-
02:46
- 3 мая 2020
-
23:51
-
19:54
-
19:39
-
18:00
-
17:00
-
16:41
-
15:13
-
13:19
-
00:33
- 2 мая 2020
-
23:00
-
21:41
-
21:21
-
19:33
-
19:03