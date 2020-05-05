«Вопиющий инцидент, кощунство». Траньков прокомментировал скандал с сыном Плющенко

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков поделился мнением о скандале, в который оказалась вовлечена семья другого двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Ранее в издании Starhit появилась новость о том, что у семилетнего сына Плющенко Александра подозревают психическое расстройство, а жена спортсмена Яна Рудковская резко отреагировала на это, пригрозив судебным разбирательством.

«Как такое может быть нормальным? Даже на телевидении лица детей такого возраста замазывают. А здесь такой навал.

Реакция родителей мне абсолютно понятна. У меня у самого растёт дочь. Конечно, можно было бы промолчать и не делать лишнего пиара газете, но не в этом случае. Это вопиющий инцидент.

Я даже не помню подобного, обычно дети всё-таки являются неприкосновенными, здесь же наблюдается кощунство. Даже если животные за своих детёнышей готовы разорвать, конечно, я понимаю настроение Жени с Яной», — сказал Траньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.