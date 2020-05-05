«Не дадим в обиду Гном Гномыча!» Губерниев отреагировал на скандал с сыном Плющенко
Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев не остался в стороне от скандальной истории, в которую оказалась вовлечена семья двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. Ранее в издании Starhit появилась новость о том, что у семилетнего сына Плющенко Александра подозревают психическое расстройство, на что жена спортсмена Яна Рудковская резко отреагировала, пригрозив судебным разбирательством.
«Не дадим в обиду Гном Гномыча!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Ранее о скандале с сыном Плющенко высказались популярный певец Дима Билан, тренер по фигурному катанию, призёр Олимпийских игр Александр Жулин и двукратный чемпион ОИ Максим Траньков.
Рудковская: у многих известных людей дети с особенностями. В этом нет ничего постыдного
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