Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

«Не дадим в обиду Гном Гномыча!» Губерниев отреагировал на скандал с сыном Плющенко

«Не дадим в обиду Гном Гномыча!» Губерниев отреагировал на скандал с сыном Плющенко
Фигурное катание 0

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев не остался в стороне от скандальной истории, в которую оказалась вовлечена семья двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. Ранее в издании Starhit появилась новость о том, что у семилетнего сына Плющенко Александра подозревают психическое расстройство, на что жена спортсмена Яна Рудковская резко отреагировала, пригрозив судебным разбирательством.

«Не дадим в обиду Гном Гномыча!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Ранее о скандале с сыном Плющенко высказались популярный певец Дима Билан, тренер по фигурному катанию, призёр Олимпийских игр Александр Жулин и двукратный чемпион ОИ Максим Траньков.

Рудковская: у многих известных людей дети с особенностями. В этом нет ничего постыдного
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020