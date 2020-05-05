«Талантливый и красивый фигурист!» Тарасова поздравила Чена с днём рождения
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила с днём рождения американского фигуриста Нэйтана Чена и передала привет его тренеру, Рафаэлю Арутюняну. Сегодня, 5 мая, Чену исполнилось 20 лет.
«С днём рождения, талантливый и красивый фигурист! Удачи в новом сезоне, Нейтан Чен! Рафаэль Арутюнян — большой привет!» — написала Тарасова в «Инстаграме».
Посмотреть фотографию можно на странице Татьяны Тарасовой в «Инстаграме».
Нэйтан Чен — двукратный чемпион мира (2018, 2019), а также бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, трёхкратный победитель финала Гран-при (2017, 2018, 2019), победитель чемпионата четырёх континентов (2017), четырёхкратный чемпион США (2017—2020).
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