Фото: Алина Загитова готовится к ЕГЭ по биологии

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании россиянка Алина Загитова выложила в «сториз» своего «инстаграма» фотографию, сообщив таким образом, что в настоящий момент готовится к ЕГЭ по биологии. Экзамен должен состояться 25 июня.
Фото: instagram.com/azagitova
Также 17-летняя Загитова опубликовала свою свежую фотографию.
Фото: instagram.com/azagitova
Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира 2019 года, чемпионка Европы 2018 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года, победительница (2017) и серебряный призёр (2018) финалов Гран-при, чемпионка России 2018 года и серебряный призёр чемпионата России 2017 года, чемпионка мира среди юниоров 2017 года, победительница финала юниорского Гран-при сезона-2016/2017 и чемпионка России среди юниоров 2017 года.
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