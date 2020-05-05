«Наша русская красавица!» Подписчики оценили новое фото 17-летней фигуристки Самодуровой

Чемпионка Европы 2019 года 17-летняя российская фигуристка Софья Самодурова выложила в «Инстаграм» чёрно-белую фотографию, которая очень понравилась её подписчикам. На снимке спортсменка запечатлена в солнечных очках.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Самодуровой.
Вот какие комментарии оставили пользователи.
«Красивая и загадочная!».
«Да вот и солнышко засветило».
«Какая-то голливудская красотка! Ой, нет! Это наша русская красавица!».
«Удивляюсь, как на Вас ещё не обратили пристального внимания глянцевые журналы. Может, только потому, что Вам нет ещё 18 лет?».
Самодурова — чемпионка Европы (2019), бронзовый призёр этапа Гран-при «Скейт Америка» (2018), серебряный призёр этапа Гран-при «Кубок Ростелеком» (2018).
В сезоне-2019/2020 Самодурова заняла 5-е и 6-е места на этапах Гран-при и не сумела отобраться в финальную часть соревнований. На чемпионате России – 2020 в Красноярске Софья была только девятой и не смогла отобраться в сборную страны. Фигуристка выиграла только турнир Ice Star в Минске, где год назад завоевала золото чемпионата Европы.
Также посмотрите видео, как Самодурова покаталась на лодке из кроссовки.
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