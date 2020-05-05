«В ход идёт тяжёлая артиллерия». Туктамышева выложила новое фото с макияжем

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала очередной пост в своём «инстаграме». На этот раз спортсменка раскрыла секреты собственной красоты.
«Абсолютно бабский пост: мои must have для макияжа на каждый день — консилер, румяна, тушь, карандаш для бровей и губ, блеск. Ну, а когда есть время, как сейчас, то в ход идёт тяжелая артиллерия — подводка, хайлайтер, тени. Обожаю рисовать стрелки.
Не знаю, зачем вам эта информация. Но если будет интересно, то я сниму видео, как я делаю ежедневный мейк», — подписала запись Туктамышева.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Туктамышевой.
23-летняя Туктамышева — чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2013 года. В настоящее время россиянка, как и многие другие спортсмены, лишена возможности полноценно тренироваться ввиду карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции.
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