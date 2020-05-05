Навка пристыдила журналистов, написавших о психическом расстройстве у сына Плющенко

Бывшая российская фигуристка Татьяна Навка поддержала экс-фигуриста Евгения Плющенко и его супругу, продюсера Яну Рудковскую. Ранее в издании Starhit появилась информация, согласно которой у семилетнего сына Плющенко Александра подозревают психическое расстройство. После этого Рудковская пригрозила изданию судебным разбирательством.

«Хочу поддержать моих друзей Плющенко и Рудковскую. Согласна полностью! Как же это надо мечтать о «гнилой» славе, чтобы порочить даже не родителей, а детей?! Неужели люди, которые называют себя «журналистами», совсем не имеют совести, чести и достоинства, публикуя всякую грязь и ложь?! Фальсификация фактов, искажение правды, притянутые за уши слова, и жажда сенсации… А как же профессионализм, мораль, высокое искусство слова — журналистики??? К сожалению, порядочных, хороших журналистов не так много… С момента, как я стала публичным человеком, всё больше сталкиваюсь с писаками, которые живут по принципу «во имя славы любой ценой». Стыдно и обидно, что вот такие вот люди несут искажённую информацию миру.

Знаю Сашу лично как целеустремлённого, развитого, озорного и спортивного мальчика, упорству и трудолюбию, которого, стоит подучиться многим взрослым. В первую очередь он — просто ребёнок, у которого идёт период становления личности, который учится и смотрит на этот мир широко распахнутыми глазами! Поэтому искренне недоумеваю, кем надо быть, чтобы лить грязь в чистый детский мир?! Как хватает совести на такое?! Поддерживаю его родителей! Яна и Женя — молодцы, правда на их стороне!» — написала Навка в своём «инстаграме».