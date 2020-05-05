Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Ягудин обыграл момент из «Операции «Ы» и других приключений Шурика»

Ягудин обыграл момент из «Операции «Ы» и других приключений Шурика»
Фигурное катание / Гран-при 0

Бывший российский фигурист Алексей Ягудин опубликовал новое видео в своём «инстаграме». Спортсмен пошутил на тему невозможности работать из-за пандемии коронавируса. Для создания скетча он использовал озвучку из культового фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».

Видо можно посмотреть в «инстаграме» Ягудина.

В настоящее время 40-летний Ягудин, как и большинство других спортсменов, пребывает на добровольном карантине, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции. Он — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров.

Алексей Ягудин: сдам подруг в аренду, звоните!
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020