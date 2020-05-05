Ягудин обыграл момент из «Операции «Ы» и других приключений Шурика»

Бывший российский фигурист Алексей Ягудин опубликовал новое видео в своём «инстаграме». Спортсмен пошутил на тему невозможности работать из-за пандемии коронавируса. Для создания скетча он использовал озвучку из культового фильма «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».

Видо можно посмотреть в «инстаграме» Ягудина.

В настоящее время 40-летний Ягудин, как и большинство других спортсменов, пребывает на добровольном карантине, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции. Он — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию, двукратный чемпион мира среди профессионалов, чемпион мира среди юниоров.