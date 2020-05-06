«Ждём видео!» Подписчики оценили новое фото Елизаветы Туктамышевой в белье
Поклонникам российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой понравилась её фотография в белье, которую она выложила в «Инстаграме». В подписи к фото Туктамышева указала, что это «бабский пост», так как он посвящён макияжу, но мужчины не согласились с ней.
Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» Туктамышевой.
Вот какие комментарии оставили подписчики.
«Ждём видео!».
«Да, сними, пожалуйста».
«Тяжёлая артиллерия».
«Да нет, дорогуша, не бабский это пост, а абсолютно мужской. P. S. Текст не читал».
«Бабский, не бабский, но Лиза здесь бесподобна и притягательна».
23-летняя Туктамышева — чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2013 года.
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