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«Ждём видео!» Подписчики оценили новое фото Елизаветы Туктамышевой в белье

«Ждём видео!» Подписчики оценили новое фото Елизав
«Ждём видео!» Подписчики оценили новое фото Елизаветы Туктамышевой в белье
Фигурное катание 0

Поклонникам российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой понравилась её фотография в белье, которую она выложила в «Инстаграме». В подписи к фото Туктамышева указала, что это «бабский пост», так как он посвящён макияжу, но мужчины не согласились с ней.

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» Туктамышевой.

Вот какие комментарии оставили подписчики.

«Ждём видео!».
«Да, сними, пожалуйста».
«Тяжёлая артиллерия».
«Да нет, дорогуша, не бабский это пост, а абсолютно мужской. P. S. Текст не читал».
«Бабский, не бабский, но Лиза здесь бесподобна и притягательна».

23-летняя Туктамышева — чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2013 года.

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