«Ждём видео!» Подписчики оценили новое фото Елизаветы Туктамышевой в белье

Поклонникам российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой понравилась её фотография в белье, которую она выложила в «Инстаграме». В подписи к фото Туктамышева указала, что это «бабский пост», так как он посвящён макияжу, но мужчины не согласились с ней.

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» Туктамышевой.

Вот какие комментарии оставили подписчики.

«Ждём видео!».

«Да, сними, пожалуйста».

«Тяжёлая артиллерия».

«Да нет, дорогуша, не бабский это пост, а абсолютно мужской. P. S. Текст не читал».

«Бабский, не бабский, но Лиза здесь бесподобна и притягательна».

23-летняя Туктамышева — чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2013 года.