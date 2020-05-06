Филипп Киркоров отреагировал на скандал с семилетним сыном Плющенко и Рудковской

Российский певец Филипп Киркоров высказался на тему скандала, в который оказалась вовлечена семья двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. Ранее в издании Starhit появилась новость о том, что у семилетнего сына Плющенко Александра подозревают психическое расстройство, а жена спортсмена Яна Рудковская резко отреагировала на это.
«Громче звуки, понеслась!..» Детям публичных людей непросто, зачастую с рождения они оказываются под пристальным вниманием общественности. Как они живут, что едят, во что одеваются — журналистов, поклонников интересует всё.
Но как выдерживает такое испытание Гном Гномыч, заслуживает особого вознаграждения. Талантливый, искренний, просто гениальный! Я знаю, какой Саша не по своим годам трудолюбивый и дисциплинированный мальчишка, поэтому и ставит рекорды в спорте! Но у нас же принято обсуждать именно тех, кто «выходит за рамки общепринятых стандартов». Уж я-то знаю это не понаслышке! Мудрости и терпения родителям», — написал Киркоров в своём «инстаграме».
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